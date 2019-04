"In merito al trasferimento di circa 60 persone rom dalla struttura di via Toraldo a quella di via dei Codirossoni, l'Ufficio speciale Rom sinti e caminanti ha deciso di ricollocare le persone presenti nella struttura presso altri centri d'accoglienza per persone fragili su tutto il territorio romano". Lo comunica il Campidoglio. "Le operazioni saranno curate dalla Sala operativa sociale a partire da stamattina e si concluderanno in sette giorni", si spiega in seguito alle proteste di ieri alla periferia est di Roma per l'arrivo di alcune famiglie rom in una struttura di Torre Maura.