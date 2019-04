Spingevano i minori a fuggire: 16 arresti nel centro di accoglienza

Venivano indotti ad allontanarsi dalla struttura che li accoglieva, anche in tarda notte. Una maxi operazione coordinata dalla Procura di Roma ha portato in carcere il presidente dell'Associazione "Virtus Italia Onlus - Consorzio di solidarietà sociale" e il responsabile del centro di primissima accoglienza per minori non accompagnati di via Maria Annibale di Francia.

Agli arresti domiciliari sono finite altre 14 persone e 6 hanno obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, tra cui il vice responsabile del centro e gran parte degli operatori che lavorano per l'Associazione. Sono in tutto 22 le misure cautelari firmate dal gip Francesco Patrone a seguito di una indagine della Polizia e della Municipale, che ha avuto inizio all'inizio del 2016, su episodi reiterati di abbandoni di minorenni, nella maggior parte dei casi sotto i quattordici anni, a volte anche sotto i dieci, secondo forme e modalità ben organizzate e pianificate. Stando a quanto emerso dall'inchiesta, i minori venivano agevolati ad allontanarsi dal personale della struttura anche in tarda notte, sottoponendoli a evidenti pericoli per la loro incolumità.