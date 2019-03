Autocisterna carica di gasolio si ribalta, chiusa l'Ardeatina

Un'autocisterna che trasporta gasolio si è ribaltata oggi pomeriggio in via Ardeatina altezza via di Porta Medaglia a Roma. Secondo quanto riferito, la cisterna dell'autoarticolato ha una capacità di circa 27.000 litri di gasolio. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco del comando di Roma con il supporto del nucleo Nbcr, autogru e autobotte a prevenzione. Non risultano feriti o altre auto coinvolte. Al momento la strada è chiusa al traffico nei tratti coinvolti dall'incidente.