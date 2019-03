Solidarietà, ecco gli Ambasciatori 2019 del Telefono Rosa

Una importante serata per ricordare a tutti che il Telefono Rosa è stato fondato 31 anni fa. Sono stati nominati gli Ambasciatori e le Ambasciatrici del 2019. E’ questa la sintesi del significativo evento che si è tenuto presso il Circolo degli Ufficiali, in Roma. Un incontro che ha dato grandi emozioni ai prestigiosi ospiti ed a tutte le Volontarie dell’Associazione Nazionale Telefono Rosa Onlus, realtà no profit impegnata dal 1988 contro la violenza sulle donne e contro ogni forma di prevaricazione sulla parte più debole della società. Nel corso della serata sono stati nominati gli Ambasciatori e Ambasciatrici 2019 del Telefono Rosa, ognuno di loro ha ricevuto il benvenuto da un vecchio ambasciatore.

La Presidente del Telefono Rosa Nazionale, Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, commenta: “Per noi è un momento molto importante, condividiamo la mission del Telefono Rosa con persone di grandissimo spessore e sensibilità. In tutti questi anni il Telefono Rosa ha risposto a più di settecentotrentamila donne, ci siamo costituite parte civile in processi per violenza all’interno delle mura domestiche e in diversi casi di femminicidio. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato in questo difficile percorso, in particolare lo sponsor che ogni anno ci permette di realizzare questo incontro e i nuovi Ambasciatori non dimenticando coloro che Ambasciatori e Ambasciatrici lo sono da tempo.

Dott.ssa Armentano Antonella – Dott.ssa Matone Simonetta

Consigliera D’Ottavio Daniela – Consigliera Cecilia D’Elia

Dott. Ferrucci Alessandro – Dott.ssa Cucchiarelli Carla

Prof.ssa Avv. Pugliese Fausta – Dott. D’Amore Pietro

Dott. Regolo Luciano – Prof. Bevere Francesco

Avv Rossi Francesca – Prof. Pagnanelli Adolfo

Dott.ssa Sarzanini Fiorenza – Dott.ssa Monteleone Maria