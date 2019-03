Esplosione a Frascati, ipotesi fuochi d'artificio

Due morti e un'intera città sotto choc. Il giorno dopo l'esplosione del villino di via Macchia dello Sterparo 97 è un viavai di amici e vicini di casa che. L'abitazione è stata posta sotto sequestro al termine delle operazioni di soccorso e bonifica per consentire alle forze dell'ordine le indagini: la prima ipotesi è stata quella dello scoppio di due bombole di gas anche se "dai primi accertamenti effettuati dai nostri tecnici, gli impianti di competenza della società, lungo il muro di cinta della villetta e quindi in luogo esterno, sono risultati integri", ha comunicato questa mattina l'Italgas. I primi accertamenti inoltre hanno rilevato la presenza di polvere pirica: sembra da una prima ricostruzione che la vittima 21enne fosse appassionata di fuochi d'artificio.

Nell'esplosione di sabato sera sono deceduti padre e figlio. Angelo Bernardini aveva 51 anni ed era una guardia giurata. Il figlio Mario, che ne avrebbe compiuti 22 a ottobre prossimo, era uno studente universitario. Ieri sera nel villino c'era anche la mamma di Mario, Cinzia Tardiola (47 anni) e il fratello 17enne rimasti illesi nello scoppio. "Una famiglia semplice e molto presente nella vita del quartiere - raccontano - Erano venuti a vivere qui molti anni fa, quando Mario era ancora piccolo. Una tragedia".