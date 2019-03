Fermato alla Borghesiana con l'auto carica di esplosivo

Era pomeriggio inoltrato quando la piccola utilitaria di G.C., 25enne moldavo, ha incrociato una pattuglia della Polizia di Stato in zona Borghesiana. Il ragazzo, quando ha visto la volante, ha effettuato una manovra repentina cambiando direzione di marcia e accelerando l’andatura. Insospettiti, i poliziotti lo hanno inseguito riuscendo a bloccare l’auto poco più avanti e poi a fermare lui, fuggito a piedi. Controllata la macchina, gli agenti hanno trovato 1 chilo e 300 grammi di polvere cristallina di colore bianco, esaminata dagli artificieri e dai cani antiesplosivo e risultata poi essere Tatp (esplosivo artigianale).

Perquisita anche la sua abitazione, non è stato rinvenuto nulla al suo interno. G.C., che ha dei precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, è finito in manette per detenzione e porto illegale di esplosivo, nonché per resistenza a pubblico ufficiale.