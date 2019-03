A spasso sulla Tuscolana con la pistola in tasca

Un uomo di 29 anni è stato arrestato in via Tuscolana a Roma. È stato sorpreso a passeggio con una pistola Beretta 950 calibro 6.35 Browning, con matricola abrasa e completa di 8 proiettili, nascosta nel giubbotto. I carabinieri della Stazione Roma Macao lo hanno arrestato con l'accusa di detenzione di arma clandestina. In manette è finito un 29enne romano, senza occupazione e con precedenti.

Ieri sera, transitando in via Tuscolana all'altezza di via Vercelli, i Carabinieri hanno visto il 29enne passeggiare a piedi con un coetaneo, ma ad insospettirli è stata la reazione che l'uomo ha avuto alla vista dei militari: innervosito ha tentato di allontanarsi rapidamente come a cercare di evitare un controllo. A quel punto i carabinieri lo hanno fermato, rinvenendo l'arma occultata nella tasca interna del giubbino. L'arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. Non ha fornito dettagli in merito al possesso della pistola che è stata sequestrata dai carabinieri.