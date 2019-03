In Vaticano il battesimo dell'anno

È stato celebrato sabato 16 marzo alle ore 17 in Vaticano, nella Papale Cappella del Coro della Basilica di San Pietro, il Santo Battesimo della piccola Vita Ingrid Mila, figlia del conte Ferdinando Brachetti Peretti, petroliere, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo API (primo gruppo petrolifero privato europeo) e della bellissima imprenditrice, consulente del governo britannico per la tecnologia, Nicole Junkermann. La coppia si era sposata due anni fa in gran segreto in una cerimonia molto intima a cui erano presenti soltanto i testimoni. Madrina del battesimo è S.A.I.R. la Principessa Sophie d'Asburgo. Padrino è il fratello Cosmo, nato dal primo matrimonio del Conte Ferdinando con S.A.R. la Principessa Mafalda D'Assia.

Al battesimo, oltre ai familiari, erano invitati una settantina di amici della coppia; presenti alcuni grandi nomi dell'aristocrazia romana ed europea e personalità della Finanza internazionale e del jet set.

Tra gli altri S.A.R. Kyril Saxe-Coburg, figlio del Re di Bulgaria, il Balì di Gran Croce del Sovrano Militare Ordine di Malta Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra, il Principe Hugo Windish-Graetz, i Principi Furstenberg, Rafael Del Pino, Alberto Cortina, Pietro Salini, Marina Cicogna e Marco Balich, il re dei mega eventi a livello internazionale.

Per gli ospiti della coppia è stato organizzato un programma d’eccezione, curato personalmente in ogni dettaglio dal Conte Ferdinando. La sera di venerdì 15 all’Auditorium in via della Conciliazione hanno assistito all’emozionante spettacolo “Giudizio Universale – Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel”, seguito da un pranzo al Chorus Cafè. Sabato 16 nella Basilica di San Pietro, dopo il rito officiato dal Rev.mo Monsignor Franco Camaldo, è stata organizzata una visita privata nei luoghi segreti di San Pietro. La cerimonia si è conclusa con la benedizione inviata da Papa Francesco, che ha voluto significare il lieto evento regalando un rosario alla piccola Vita.

La sera gli ospiti sono stati ricevuti nello splendido palazzo della Famiglia Brachetti Peretti, che si affaccia su Villa Borghese, per un dinner-party a lume di candela. Nelle settimane precedenti l’evento sembra si fosse scatenata una vera e propria caccia all'invito per l'esclusivissima cerimonia.