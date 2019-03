La sindaca di Roma Virginia Raggi si è recata a largo Alberto Beltramelli, al Tiburtino, dove nella notte 3 cassonetti dell’immondizia hanno preso fuoco, vicino all’abitazione della presidente del Municipio IV Roberta Della Casa. «Siamo qui per testimoniare solidarietà e vicinanza alla presidente Roberta Della Casa. Questa notte sono avvenuto due fatti molto gravi», ha detto la Raggi. «Da una parte - ha aggiunto - sono stati dati alle fiamme dei cassonetti sotto casa della presidente. Dall’altra è stato l’incendio di un camper dove normalmente vive una famiglia rom ma per fortuna stanotte non c’era. La cosa grave è che questo camper si trova in una strada dove nei prossimi giorni saranno dislocati i banchi di ambulanti che oggi sono su via Tiburtina».

La sindaca ha ricordato: «Solo due giorni fa nel Municipio VII la presidente Monica Lozzi che sta portando avanti un progetto di pedonalizzazione fortemente voluto dalla cittadinanza ma in parte scomodo per chi si oppone al cambiamento ha subito il furto di un escavatore necessario per completare questo lavori». Secondo la Raggi: «Da quando ci siamo insediati sono stati incendiati più di 600 cassonetti per un danno complessivo che supera i 500 mila euro. Sommiamo anche l’incendio del Tmb Salario, ma noi continuiamo ad andare avanti a testa alta».