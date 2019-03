Lele dei Negramaro da Manuel: "I leoni si associano"

Manuel Bortuzzo, il nuotatore diciannovenne ferito per errore durante una sparatoria il mese scorso, ha incontrato oggi Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro che il 17 settembre scorso è stato colpito da un’emorragia cerebrale ed è rimasto in pericolo di vita per quasi un mese. Il chitarrista ha fatto visita a Manuel presso la clinica Santa Lucia. A postare l’incontro sulla pagina Facebook Tutti con Manuel, è stato il papà del nuotatore, Franco Bortuzzo che ha scritto: "Visita top: Lele il chitarrista di Negramaro, musicista con alto profilo umanitario e combattente. I leoni si associano. Grazie Emanuele Spedicato in arte Lele #tutticonmanuel».