Una relazione medica risalente al 30 ottobre 2009 che sarebbe stata tenuta segreta e di cui il Comando provinciale dei Carabinieri di Roma sarebbe invece stato a conoscenza. Di questo ha parlato il pm Giovanni Musarò in apertura di udienza al processo bis in corte d'assise sulla morte di Stefano Cucchi. Secondo Musarò nel documento si evidenziava che la lesività delle ferite non consentiva di accertare le cause del decesso del geometra romano.