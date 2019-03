Sciopero nel giorno della donna. Trasporti, scuole e sanità a rischio

Anche quest'anno la Giornata internazionale della donna fa rima con sciopero. Anche a Roma mobilitazione annunciata nei settori dei trasporti, sanità e scuola. A rischio i trasporti urbani. Ovviamente saranno assicurate le fasce di garanzia. L'astensione è prevista dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Per i trasporti pubblici viene garantito il servizio essenziale ovvero servizio regolare dalle 5.30 fino alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20.

"Anche quest’anno abbiamo risposto all’appello lanciato dal movimento "Non una di meno", proclamando lo sciopero generale, di tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata dell’8 marzo". È quanto si legge in una nota dell'Unione sindacale di base. "Non uno sciopero rituale, ma la necessità di rimettere al centro del discorso le disuguaglianze e la violenza di genere, in tutte le forme attraverso le quali pervadono l’intero arco della vita delle donne. Uno sciopero dalle attività produttive ma anche uno sciopero dei consumi e da quel lavoro domestico e di cura, che ancora troppo spesso grava in via esclusiva sulle donne, siano esse native o migranti, che fungono da ammortizzatore sociale di un welfare sempre più privatizzato", prosegue il comunicato. "Uno sciopero per dire basta alla violenza maschile sulle donne, ai femminicidi, alle discriminazioni di genere e alle molestie nei luoghi di lavoro".

"Uno sciopero per urlare che non se ne può più delle disparità salariali, della disoccupazione/inoccupazione, della precarietà giovanile e di pensioni da fame in vecchiaia, della segregazione lavorativa, del ricorso massiccio al part time involontario, di lavori non qualificati nonostante una maggiore scolarizzazione, di richiesta di dimissioni in bianco all’atto dell’assunzione", continua Usb. "Uno sciopero a difesa della L. 194 e per il potenziamento della rete nazionale dei consultori; per il ritiro del ddl Pillon su separazione a affido, per opporsi al 'diritto' di lavorare fino al giorno del parto introdotto da questo governo. Uno sciopero per denunciare la legge Salvini, una legge razzista, che impedisce la libertà di movimento dei migranti e delle migranti, condannando queste ultime a ripetuti stupri e violenze nei luoghi di transito", si legge ancora nella nota. "Uno sciopero per rivendicare il diritto a servizi pubblici gratuiti ed accessibili, al reddito di autodeterminazione - universale e individuale -, alla casa, al lavoro e alla parità salariale; all’educazione scolastica, a strutture sanitarie pubbliche libere da obiettori. Per il riconoscimento ed il finanziamento dei centri antiviolenza ed il sostegno economico per le donne che denunciano le violenze", conclude Usb.

8 marzo di sciopero, proteste, eventi culturali e appuntamenti politici. Il mondo celebra la Giornata internazionale della donna, guardando ai passi già compiuti sulla via dell'uguaglianza di genere e alle tante battaglie in corso. Mentre le manifestazioni del 2018 furono segnate dalla campagna contro gli abusi sessuali #MeToo, la parola chiave del 2019 è #BalanceforBetter, un hashtag per dire: "Agisci a favore dell'uguaglianza" "con un'azione collettiva", perché "non è una questione femminile" ma "essenziale perché le economie e le aziende prosperino". Un invito all'azione per velocizzare l'uguaglianza di genere in politica, affari, media e in ogni ambito sociale.