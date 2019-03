Archiviata l'inchiesta su Alemanno per i bus di Roma

Archiviata la posizione dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e di altri 13 indagati nell’inchiesta sulla presunta tangente "BredaMenarinibus", per l’acquisto di autobus che dovevano essere utilizzati per il corridoio Laurentino. La decisione è stata presa dal gip di Roma Clementina Forleo il 13 dicembre scorso, dopo la richiesta in tal senso presentata dai pubblici ministeri Paolo Ielo e Giuseppe Cascini.