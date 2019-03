Manuel Bortuzzo torna in piscina: "Un'emozione bellissima"

"Ciao ragazzi, finalmente sono tornato in vasca oggi, un’emozione bellissima. Da oggi inizia la mia riabilitazione in acqua, un saluto a tutti e ci vediamo presto". Con queste parole a corredo di un video che lo ritrae in acqua, Manuel Bortuzzo afferma di essere tornato in vasca per la riabilitazione ad un mese di distanza dal ferimento a Roma.