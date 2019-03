Spara al cliente del benzinaio per rapinarlo

Prima la tentata rapina poi gli spari. Poco prima delle 12, in zona Arco di Travertino un uomo ha ferito al collo un cliente in un distributore di benzina con una pistola e si è poi dato alla fuga. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Vannini, mentre il rapinatore, al momento ricercato, è fuggito a bordo di una macchina che è stata ritrovata dai poliziotti in via Filippo Mengaroni, all'altezza del civico 11. Sul posto gli agenti della Scientifica.