Il derby Lazio-Roma infiamma i tifosi, ma anche le strade della Capitale e un agente rimane ferito negli scontri. A Ponte Milvio attimi di tensione per l'esplosione tra i fumogeni di bombe carta tra auto e negozi. A piazza Mancini invece i tifosi della Lazio hanno lanciato petardi scatenando momenti di panico nel quartiere. Poco prima dell'inizio del derby nella sassaiola nei pressi dello stadio, in via Maresciallo Diaz, un poliziotto è rimasto ferito da una sassata alla nuca ed è stato trasportato all'ospedale Santo Spirito. A due ore dal fischio di inizio del derby capitolino un gruppo di supporter biancocelesti ha bruciato la bandiera giallorossa nei pressi dello stadio.

L’ennesima scintilla, immortalata in un video poi messo in rete, dopo gli striscioni appesi a Ponte Milvio. Imponenti comunque le misure di sicurezza messe in campo nella Capitale per la stracittadina che si preannunciava già ad alta tensione. Per il match allo stadio Olimpico blindatissimo sono arrivati 50mila tifosi.