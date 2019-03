Faida tra grillini sui rifiuti di Roma

Non c’è stato solo lo scontro Lemmetti-Montanari o quello Giunta Raggi-Ama ad aver animato il dibattito politico romano e drammaticamente peggiorato la condizione dell’Azienda dei rifiuti e della mondezza sparsa per la città. Adesso lo scontro tutto grillino si sposta in Regione dove oggi è prevista una seduta della Commissione Urbanistica e Ambiente dove è stata disposta l’audizione dell’ex Ad di Ama, Lorenzo Bagnacani.

Solo che da una parte si è alzata Gaia Pernarella, consigliera M5Stelle e membro della Commissione, che ha spedito una lettera al presidente della Commissione stessa, un altro grillino, Marco Cacciatore, per stigmatizzare la decisione di ascoltare Bagnacani.

Scrive la Pernarella: «Non ravvedendo nella figura del dottor Bagnacani alcun ruolo istituzionale, tale da poter interessare la Commissione, sono a chiedere di poter audire l’organo istituzionale reggente la gestione dell’azienda», cioè Mauro Lonardo. Aggiunge ancora la Pernarella: «Si chiede di convocare l’assessore al Bilancio del Comune, Gianni Lemmetti».

Per la consigliera grillina, quindi, Bagnacani è un «normale cittadino seppur informato» e, quindi, se si decide di ascoltarne uno, se ne devono ascoltare anche altri. E giù, la lista di tutti coloro i quali, nell’ultimo decennio circa, hanno svolto ruoli apicali in Ama: «Antonella Giglio, Alessandro Solidoro, Daniele Fortini, Ivan Strozzi, Salvatore Cappello, Franco Panzironi, Biagio Eramo, Domenico Tudini». Insomma, un "buttarla in caciara" niente male. C’è anche un...

