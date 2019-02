Taglio del nastro per la palestra della legalità

Tra le ferite di un quadrante troppo spesso salito agli onori delle cronache per vicende poco edificanti, Ostia riparte. E lo fa attraverso lo sport. Il segnale è forte, c’è speranza oltre la paura e il degrado. Oggi, alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, è stata inaugurata in via dell’Idroscalo 103 la palestra della Legalità, sorta all’interno di un locale confiscato alla criminalità. Il progetto, realizzato dall’Ipab Asilo Savoia grazie ad un protocollo d’intesa con il Tribunale di Roma, sarà un fiore all’occhiello di Nuova Ostia. Oltre 1200 metri quadri, sala cardio, sala pesi, spogliatoi e distributore di bevande eco-solidale. “Una struttura con caratteristiche di lusso”, sottolinea il presidente dell’Ipab Massimiliano Monnanni. La palestra, denominata “Talento e Tenacia”, non ha scopo di lucro, ma è un’impresa sociale alla quale (grazie anche a chi pagherà la quota standard), potranno accedere gratuitamente circa 200 bambini e ragazzi appartenenti a famiglie con difficoltà economiche. L'abbonamento mensile è di 60 euro, una quota appunto che permetterà alla gestione di sostenere i costi offendo servizi gratuiti o quasi per molte categorie di cittadini come gli Under 30, gli Over 70, le gestanti, le neo-mamme e chi presenterà un Isee con valore di riferimento basso. Oltre al fitness, spazio alla cultura, soprattutto della legalità. Con il supporto dell’Amministrazione giudiziaria, infatti, in alcuni locali adiacenti il nuovo impianto verrà realizzato presto un centro comunitario dove si terranno incontri e conferenze. “Un passo importante per tutto il territorio – ha detto Nicola Zingaretti – Dopo le confische alla malavita e le condanne in tribunale, le Istituzioni devono agire realizzando ciò di cui la comunità ha bisogno”. Il presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo sottolinea il valore sociale dell’iniziativa. “Abbiamo fatto ciò che era giusto fare, per Ostia oggi è un giorno importante”.