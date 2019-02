In 26mila per 258 posti da infermiere

Nel Lazio mancano 3 mila infermieri e l’ultimo concorso bandito, quello del Sant’Andrea per 258 posti, ha toccato il nuovo record di domande: 26 mila, pari a 100 aspiranti per ogni divisa in palio. «Chiederemo al Governo di ampliare la platea delle 258 assunzioni per andare incontro a una esigenza e a una domanda di forza lavoro che io credo- ha annunciato il governatore, Nicola Zingaretti- che questa Regione ora possa sostenere». In 7 anni, infatti, il Lazio ha perduto l’11% dell’organico, che equivale a 2497 infermieri in meno, e assomma il 12% delle carenze nazionali. Nelle strutture pubbliche della Regione ogni infermiere è chiamato a far fronte ad una media di 16 pazienti contro gli 11 del resto d’Italia. Perché “nella Regione Lazio si possono contare poco più di 20 mila infermieri, ma ne mancano ancora 3.013 unità per arrivare ad un rapporto ottimale con pazienti- denuncia la segretaria regionale del sindacato infermieristico Nursing-Up, Laura Rita Santoro - Senza voler considerare i prossimi pensionamenti previsti, dopo le agevolazioni pensionistiche annunciate. Le assunzioni annunciate sono insufficienti, e le stabilizzazioni annunciate coinvolgono esseri umani già in servizio nei sofferenti ospedali laziali”. Dove operano tanti infermieri esternalizzati. Compresi molti dei...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI