Il vento fa una strage nel Lazio. Papà giù dal tetto uccide il figlio

Aveva portato il figlio con sé, perché lo aiutasse a sistemare la tettoia della ditta di famiglia divelta dal forte vento. Mentre lui, a sei metri di altezza, riparava il danno, il ragazzo giù in fondo alla scala lo assisteva, passandogli di volta in volta gli attrezzi e assicurandosi che tutto andasse per il meglio. Alle 16,30, però, Gabriele Persia ha perso l’equilibrio per una folata troppo violenta. E’ caduto sopra il figlio di 14 anni che forse aveva provato a parare l’atterraggio del papà e invece è rimasto schiacciato dal suo peso, morendo sul colpo. La tragedia, ieri pomeriggio, a Capena. Vittima il figlio del titolare dell’azienda di legnami al 4 di via Traversa del Grillo. Un angelo che ha ammortizzato la caduta altrimenti rovinosa per il padre cinquantaquattrenne, ma che non ha potuto salvarsi lasciando l’uomo impietrito, sotto choc, davanti ai sanitari del 118 che inutilmente provavano a rianimarlo. Il vento soffiava forte ieri pomeriggio, aveva già fatto le sue prime vittime a Roma e provincia: per questo i due, legatissimi e sempre insieme, erano corsi nella ditta per riparare il tetto danneggiato. Il ragazzo avrebbe dovuto semplicemente assisterlo dal basso, un modo più altro di responsabilizzarlo e motivarlo al bene della famiglia che gestisce l’azienda molto conosciuta a Capena...

