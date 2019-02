Bambina di 2 anni soffoca con la banana, ore di apprensione al Gemelli

Boccone di traverso, l'incubo dei genitori. Ore di apprensione per una bambina di due anni che ha rischiato la vita mangiando una banana: un boccone le è rimasto in gola e stava soffocando. La piccola è stata trasferita d’urgenza al policlinico Gemelli, nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Il trasporto d’urgenza della bambina nel policlinico universitario romano è avvenuto nella mattinata di sabato. In prima battuta la piccola era arrivata all’ospedale di Civitavecchia con l’ambulanza del 118. La bambina stava mangiando il frutto in compagnia del papà a casa a Civitavecchia quando un pezzo di banana le si è messo di traverso in gola. L’uomo ha immediatamente chiamato i soccorsi. Sottoposta a lunga rianimazione cardiopolmonare ora si trova in ipotermia terapeutica e sedazione profonda nella terapia intensiva pediatrica diretta dal primario Giorgio Conti presso la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs. La prognosi è riservata.

A dicembre una bambina di Fidene era morta soffocata da un wurstel dopo tre giorni di agonia. La piccola era stata ricoverata al Sant’Andrea e poi trasferita al Gemelli, dove c’è una pediatria all’avanguardia. Ma i danni subiti in quel caso sono stati purtroppo irreparabili.