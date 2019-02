A seguito dell’allertamento del Sistema di Protezione civile regionale per le forti raffiche di vento, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha disposto per domenica la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri di Roma Capitale. L’obiettivo è di garantire la riapertura in sicurezza. Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio.

E a seguito dell’ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di parchi, ville storiche e cimiteri di Roma Capitale, domenica 24 Febbraio anche i musei che si trovano all’interno di parchi e ville storiche rimarranno chiusi. Lo precisa il Campidoglio, ricordando che si tratta dei Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette e Casino dei Principi), dei Musei di Villa Borghese (Museo Bilotti e Museo Canonica) e della Villa di Massenzio.