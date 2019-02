Incendio nelle case popolari. Muore un uomo carbonizzato

Un violento incendio è divampato poco dopo le 19 a Ostia, in una palazzina popolare in via delle Azzorre 316, a poca distanza dall’istituto scolastico “Giuseppe Parini“. Sul posto i poliziotti e i vigili del fuoco che hanno evacuato lo stabile e salvato due coniugi rimasti bloccati all’interno dell’appartamento al terzo piano e portati al pronto soccorso del Grassi. Al secondo piano, invece, è stato salvato un cagnolino mentre il corpo di un uomo carbonizzato è stato trovato all’interno di un’abitazione nello stesso piano.