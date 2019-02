Ferisce col taglierino un bambino rom. Anzaldi: dipendente Rai

Ha urlato "vi ammazzo tutti" il 29enne italiano che ieri pomeriggio, nella stazione della metro A di Roma Termini, ha ferito con un taglierino un bambino rom di 11 anni ritenendolo responsabile di aver rubato. L’uomo ha urlato dopo essere stato bloccato dai vigilantes della metro mentre rincorreva il ragazzino sulla banchina. Il bambino è risultato residente nel campo nomadi di Campo di Carne. Soccorso, è stato trasportato in ospedale e ha avuto 7 giorni di prognosi. Il 29enne è stato denunciato per lesioni dolose aggravate e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

"Incredibile! L'uomo che ha aperto la testa a un bambino rom di 11 anni con un taglierino per un furto in metro, sarebbe un dipendente Rai", dichiara Michele Anzaldi, segretario della Vigilanza Rai. "L'ad faccia subito chiarezza: qual è il rapporto dell'autore di questo gesto orrendo con l'azienda? L'episodio rappresenta una violazione del codice etico Rai? In ogni caso, la Rai si scusi", conclude.