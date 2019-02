Fumo all'aeroporto di Ciampino: scalo chiuso anche domani

L'aeroporto di Ciampino rimase off-limits per i voli in partenza. Domani saranno operativi presso lo scalo interessato questa mattina da un principio di incendio il Cargo e l'Aviazione Generale, mentre il Terminal Partenze per i voli di linea "resterà invece chiuso anche domani a causa delle mancate autorizzazioni di ENAC e ASL, nonostante le rilevazioni del CNR sulla qualità dell'aria (rese disponibili fin dalle ore 16.20 di oggi) abbiano certificato una situazione di assoluta normalità - si legge in una nota di Adr - Di conseguenza i voli di linea previsti nella giornata di domani verranno integralmente spostati sullo scalo di Fiumicino". Adr inoltre consiglia di contattare la propria compagnia aerea di riferimento per informazioni aggiornate sul proprio volo.

Aeroporti di Roma ha presentato alla Procura della Repubblica una denuncia contro ignoti "per incendio colposo o doloso e per ogni altra fattispecie di reato individuabile", a seguito del principio di incendio che si è verificato stamane all'aeroporto di Ciampino. Lo comunica la stessa società sottolineando che "è stato accertato infatti che il locale da dove si è originato il fumo era gestito dalla società esterna Ecofast". Adr inoltre sottolinea che "l'impianto elettrico dell'aeroporto risulta intatto e di conseguenza non può essere stato la causa del principio di incendio, che è stato spento in meno di un minuto grazie ai sistemi di allarme perfettamente funzionanti che hanno permesso l'immediata attivazione dei vigili del fuoco". E "il gestore aeroportuale è dunque parte lesa rispetto a quanto accaduto". La procura di Roma aprirà un fascicolo di indagine per incendio colposo.