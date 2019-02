Roma est senza acqua per 24 ore. Ecco tutti i quartieri coinvolti

Roma est senz'acqua per tutta la giornata di domani, sabato 16 febbraio. Lo comunica Acea Ato 2 che ha annunciato la sospensione idrica per lavori di manutenzione.

"Si comunica che, per consentire interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l’efficienza del servizio, sarà necessario sospendere il flusso idrico sulla condotta del Nuovo Acquedotto Vergine dalle ore 00:30 alle 24:00 di sabato 16 febbraio", fa sapere la società. "Di conseguenza, durante tutta la giornata, si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti zone di Roma:

Tor Sapienza, La Rustica, Casal Bruciato, Colli Aniene, Tiburtino e zone limitrofe", si legge in un comunicato.

Dalle 9 alle 22 di domani, inoltre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti zone:

Piazza Cesare de Cupis

Viale Filippo De Pisis angolo Via di Tor Sapienza

Via Collatina angolo Via Giorgio De Chirico

Via Prenestina angolo Via di Tor Sapienza

Via Aretusa, 5

Largo Augusto Corelli

Piazza Riccardo Balsamo Crivelli

Per casi di effettiva e improrogabile necessità, fa sapere Acea Ato 2, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

La società "scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua", si legge nella nota. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335.