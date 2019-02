Maxi-rissa fra tifosi, notte di sangue a Roma: quattro accoltellati prima di Lazio-Siviglia

Sarebbe scoppiata intorno alle 21.30 in via Leonina e avrebbe coinvolto circa 40 ultrà la maxi-rissa sfociata nel sangue e finita con quattro accoltellati. Lo scontro è esploso in pieno centro a Roma prima della partita di Europa League Lazio-Siviglia, in programma domani all'Olimpico. Il più grave tra i tifosi rimasti feriti è uno spagnolo trasportato in ospedale in codice rosso. Gli altri due sarebbero sempre ultrà del Siviglia e poi un inglese. Sul posto la polizia