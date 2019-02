Choc a Genzano: bimba di 22 mesi picchiata dal compagno della madre: è in pericolo di vita

Una bambini di 22 mesi è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre ed è ricoverata in codice rosso al Bambino Gesù. L’uomo, 24enne, è stato arrestato. È accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli romani.

Ieri sera intorno alle 21,30, la madre, 23 anni, italiana, si è presentata al pronto soccorso con in braccio la bimba che aveva vistose ecchimosi sul viso. Ai medici e agli agenti dell'spedale dei Castelli, dove è stata portata la donna avrebbe raccontato che a picchiare la piccola era stato il compagno, 24enne, anche lui italiano. L’uomo prontamente rintracciato è stato arrestato mentre la bimba è stata trasportata a Roma, in codice rosso scortata dalla Polizia.

"E' stato un raptus. Non volevo", ha detto il 24enne arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. A quanto ricostruito l'uomo era da solo in casa con in quattro figli della donna, tra cui la bimba e la sua gemellina, quando si è scagliato contro la bambina. Oltre a ecchimosi e graffi sul volto avrebbe anche segni di morsi. La coppia sembra convivesse da due mesi e già in passato la bambina avesse subito percosse. Quando la madre è rientrata a casa e ha visto la figlia in gravi condizioni l'ha presa e l'ha portata fin davanti al cancello all'ospedale di Genzano, attualmente chiuso. La vigilanza ha dato l'allarme e la bambina è stata portata all'ospedale dei Castelli da cui poi è stata trasferita al Bambino Gesù.

La piccola è in pericolo di vita ed è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma