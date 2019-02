Permessi agli ambulanti, indagati dirigenti del Comune di Roma e Tredicine

Inchiesta a Roma contro 16 persone sospettate di far parte di un'associazione a delinquere per gestire i permessi degli ambulanti. Su disposizione della procura sono in corso perquisizioni e si procede per induzione indebita a dare o promettere utilità, falso ed estorsione. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e affidata al pm Antonio Clemente, sono coinvolti un dirigente del Comune di Roma e alcuni esponenti della famiglia Tredicine, che storicamente nella Capitale gestisce il commercio ambulante.

Sono indagati, in particolare, il capo dell'Ufficio rotazione dipartimento VIII del Comune di Roma e l'addetto dello stesso ufficio, il presidente della Federazione italiana venditori ambulanti e giornalai della Cisl (Fivag Gsl), Vittorio Baglioni, e il rappresentante sindacale della Fivag Dino Tredicine. Indagato anche il presidente dell'Unione provinciale venditori al dettaglio (Upvad), Mario Tredicine.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati documenti e oltre 250 mila euro in contanti, di cui 12 mila in possesso di un dipendente del Comune. Altre somme sono state sequestrate a un altro indagato, che aveva occultato il denaro in una cassetta di sicurezza, all'interno di un pianoforte, nella cappa di una cucina e nella sella di una cyclette.