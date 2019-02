Sampietrino contro la vetrina, furto alla boutique degli animali

Furto in pieno centro alle prime luci dell'alba. Obiettivo di uno o più ladri il negozio di animali Luxury Pet di via delle Colonnelle, nel cuore della Capitale a pochi passi dal Pantheon. Alle 5.05 ignoti hanno sfondato la porta di vetro scagliandoci contro un sampietrino e una volta entrati nel locale si sono impadroniti della cassa per poi fuggire prima dell'arrivo della polizia. Vittima del furto il negozio di articoli di lusso, moda e oggettistica dedicato agli animali domestici, nato da una idea di Monica Macchioni e Rita Cavallaro.