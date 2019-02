Il Circolo Canottieri vince ancora, trionfa lo chef Egidio Longo

Grande trionfo per lo chef calabrese del Circolo Canottieri Roma, Egidio Longo che per la seconda volta ha vinto le Olimpiadi Gastronomiche. Il mago dei fornelli, così come è soprannominato nel suo ambiente, si è aggiudicato il titolo di "Campione Olimpico" per via della somma dei risultati ottenuti nello scorso quadriennio, è inoltre è stato anche proclamato "Chef dell'anno" durante la cerimonia che si è svolta nel salone ristorante del circolo canottieri Roma .

Alla cena hanno preso parte i giurati dell'Accademia italiana della cucina - Gabriele Gasparro (presidente), Gianni Di Sorte e Michela Rossi - oltre ai presidenti dei dieci Circoli coinvolti, inoltre era presente il dottor Sergio Rossi ideatore delle olimpiadi gastronomiche e direttore della rivista Tennis Oggi. Massimiliano Atelli, Francesca Anelli, vice capo di gabinetto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Marco Visconti, avvocato civilista del foro di Roma Luciano Trotta, direttore del reale circolo canottieri Tevere Remo e il magistrato Paola Briguori. Una grande festa con le creazioni dello chef giallorosso, a suggellare tra l'altro il successo di una manifestazione che cresce ogni anno di più.

La classifica finale dice "oro" a Egidio Longo del Canottieri Roma, "argento" a Fabio Balsamo del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, bronzo ex aequo a Daniele Perfetto del Circolo Magistrati della Corte dei Conti e Roberto Scarnecchia (ex calciatore della Roma negli anni Ottanta, alla sua prima partecipazione) del Circolo All Round. Il premio Creatività è andato a Settimio Scacco del Circolo Canottieri Lazio, il premio Tradizione a Jacopo Attiani del Centro Sportivo San Michele, il premio Coreografia al ristorante del Verde Roma Sporting Club.