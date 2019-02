Trovata la pistola che ha sparato a Manuel

La pistola che ha fatto fuoco tre volte in via Menandro, centrando alla schiena Manuel Mateo Bortuzzo, è stata ritrovata nel primo pomeriggio di ieri dai poliziotti alla fine di quella stessa strada lunga trecento metri. Era a terra, nascosta dall’erba proprio all’imbocco di via di Acilia.

Una svolta nelle indagini a tre giorni dall’agguato che ha condannato alla paralisi la giovane promessa del nuoto e che potrebbe portare già nelle prossime ore a individuare chi aveva il revolver in pugno e ha premuto il grilletto pensando probabilmente di trovarsi davanti a un’altra persona. L’arma, ora nelle mani dei periti balistici, potrà accertare se sia stata l’unica a far fuoco all’1,50 di sabato notte, se la pallottola che ha bucato il torace del diciannovenne trevigiano sia partita da quel tamburo e se sia stata rubata e magari usata in altri episodi nella zona del X municipio...

