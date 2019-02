"Lesione midollare completa". Manuel non camminerà più

Manuel Mateo Bortuzzo non tornerà a camminare. La lesione midollare è completa e per il diciannovenne di Treviso, ferito sabato notte all’Axa da un proiettile, le possibilità di muovere gli arti inferiori sono pressoché nulle. A dare il lapidario annuncio è stato questa mattina il professore Alberto Delitala, direttore del Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo di Roma. "Il nostro intervento è consistito in una decompressione del midollo - ha spiegato - ma nonostante l’intervento eseguito con i mezzi più avanzati, il midollo spinale non conduce. Questo purtroppo vuol dire che con le attuali conoscenze della scienza neurologica al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe".