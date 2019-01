I residenti di via Gaspara Stampa scendono in strada: "Abbiamo paura"

Dopo la terribile esperienza vissuta da una giovane residente di Talenti che, alle 18 del pomeriggio dello scorso 12 gennaio, si è vista entrare - come se nulla fosse - una coppia di ladri in casa in via Gaspara Stampa, il quartiere e suoi rappresentanti hanno deciso di scendere nella medesima in strada - diventata "luogo" di ripetuti furti - a manifestare. Il presidio per puntare i riflettori sulla mancanza di sicurezza nel quartiere avverrà nella giornata di domani, martedì 29 gennaio alle 21.

L’episodio di cui è rimasta vittima la ragazza infatti è il dodicesimo colpo messo a segno da quella che appare a tutti gli effetti una banda di ladri d’appartamento molto ben organizzata e strutturata. Dai vari identikit e racconti delle vittime che hanno avuto modo di ascoltarli mentre erano in "azione", molto presumibilmente sono originari dell’Est Europa. Quasi sempre in tre: due mettono a soqquadro la casa e un terzo li aspetta sotto per avvisarli in caso arrivino i proprietari dell’abitazione che stanno svaligiando.

Quello che sconcerta non solo i residenti ma anche le forze dell’ordine è il modus operandi, sempre lo stesso e sempre nella stessa e specifica strada che è quella di via Gaspara Stampa. Già dagli inizi di dicembre era avvenuto un altro furto (il terzo), da parte di questi scaltri e impavidi ladri che, ad ogni ora del giorno, si intrufolano nelle case di ignari cittadini. A nulla servono infatti, lucchetti o porte blindate. Loro, comunque sia, riescono ad entrare e a portare a segno il colpo senza lasciare alcuna traccia.

“Quando sono arrivate le forze dell’ordine ci hanno detto che il nostro era il dodicesimo furto nella stessa via. Inoltre l’identikit fornito da tutte le vittime di furti nella zona è sempre lo stesso. Non ci sentiamo assolutamente tutelati e il fenomeno è tutt’altro che in diminuzione. Cosa altro deve succedere per avere maggior sicurezza?”, raccontava così - in esclusiva al nostro giornale - la terribile esperienza vissuta, la giovane residente che si è trovata suo malgrado faccia a faccia con i ladri. “Abbiamo accolto la richiesta di molti residenti che non si sentono più sicuri né tantomeno tutelati nelle loro abitazioni. Per questo abbiamo deciso di scendere in strada con loro per presidiare il quartiere e dare un segnale forte al fine di riportare la legalità in questo quadrante romano.” Ha dichiarato l’esponente di Fratelli d’Italia Manuel Bartolomeo.