Black out all'Aventino, mezzo quartiere al buio

Blackout all'Aventino. Mezzo quartiere al buio. Illuminazione pubblica spenta in diverse strade del rione Ripa in I Municipio. Da via di Santa Prisca all'omonima piazza fino a via delle Terme Deciane arrivando a piazza del Tempio di Diana e via Marcella passando alle più piccole via della Fonte di Fauno e via Eufemiano, lampade e lampioni oscurati. Uniche fonti luminose le insegne degli hotel e di qualche attività, oltre alle luci nelle abitazioni. Rischi per pedoni, centauri e automobilisti, obbligati questi ultimi a segnalare la propria presenza in strada tramite abbaglianti.