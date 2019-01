Una palata e via, a Roma buche riaperte con le piogge

Una palata e via, buche riaperte a Roma con le piogge. Emergenza continua a Roma fior fior di milioni buttati al vento. "Tutte le buche malamente tappate in questi mesi spendendo milioni di soldi tuoi si sono si sono riaperte. A che serve tutto questo? A foraggiare decine e decine di dittuncole che spostano centinaia e centinaia di voti. Il problema lo si può risolvere solo con un sistema di grandi appalti che per questioni di clientela e ideologia non si fanno" il post di denuncia sul sito "Roma Fa schifo". E intanto il Tribunale di Roma si riserva di decidere sull'ammissibilità della class action del Codacon. Si è tenuta oggi dinanzi al Tribunale civile di Roma la prima udienza relativa alla class action contro buche e dissesto stradale promossa dal Codacons. Nel corso della seduta i legali del Comune (guidati dal capo dell’avvocatura Carlo Sportelli), scrive l’associazione in una nota, «non hanno smentito la linea difensiva contenuta nella memoria depositata in Tribunale, secondo cui è responsabilità del cittadino evitare le buche, dal momento che il dissesto stradale è un fatto noto che contraddistingue le strade della capitale».