Riflettori puntati sul matrimonio a sorpresa

Una commedia brillante, ambientata negli anni Cinquanta. Andrà in scena dal 17 al 20 gennaio al Teatro in Portico, in via Circonvallazione Ostiense 195. Narra del movimentato ricevimento di nozze della bella ereditiera Alice, neo sposa dell’affascinante quanto losco Lou, nella hall del fastoso Golden Club di un imprecisato luogo della provincia americana. Durante il party, fanno la loro comparsa Mitch e Luby, due sicari ingaggiati da Lou per uccidere la sposa e incassare l’ingente eredità. Ma a far saltare i piani dello sposo sarà una girandola di equivoci e imprevisti. L’ignaro e sprovveduto Stanley, invitato alla festa, verrà scambiato dallo sposo per il sicario, il quale a sua volta scambierà Lou per Stanley, il quale diventerà involontaria pedina del progetto uxoricida. Ritmo serrato, meccanismi comici classici, battute fulminanti il tutto arricchito dalle musiche dei favolosi anni ‘50 e dalle mille trovate della regista. Una commedia rosa, sofisticata e romantica realizzata dalla "Compagnia a Riskio" nata a Roma nel 2000 dall’incontro di tre artisti, poi amici. Questa passione ha dato vita ad un colorato percorso artistico fatto di impegno, entusiasmo, studio, gioco e sperimentazione. Un gruppo originale e attento alla qualità, capace di bilanciare creatività ed effervescenza, ereditate da molteplici esperienze, con un approccio sistematico e professionale per l’arte. La scuola della vita sapientemente fusa con le esperienze maturate dai singoli elementi nella danza, nel teatro, nel canto, nel cinema e nell’arte dei burattini ha ulteriormente arricchito e ampliato il bagaglio dell’intero gruppo.