Nuovo sgombero a Tor Cervara. Blitz nel palazzo occupato

È in corso dalle 8 di questa mattina lo sgombero di un immobile occupato in via Cesare Tallone, in zona Tor Cervara. Sul posto gli agenti che stanno facendo uscire dallo scheletro di cemento gli immigrati che vivevano all’interno. L’operazione, che sarebbe dovuta avvenire diverse settimane fa, è stata poi rimandata per l’emergenza freddo e riguarda circa 80 immigrati che avevano trovato rifugio a poche centinaia di metri dall’altro immobile liberato in via Raffaele Costi il 7 settembre scorso. Pochi gli abusivi che si sono fatti trovare, dileguatisi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine sul posto.

Lo sgombero è successivo alla denuncia presentata dai proprietari degli stabili, e relativa all'occupazione abusiva degli stessi da parte di un notevole numero di persone, che stava progressivamente aumentando di giorno in giorno. Le operazioni si stanno svolgendo senza alcuna criticità sotto il profilo dell’ordine e la sicurezza pubblica. Al momento risultano essere stati accompagnati presso l’ufficio immigrazione di via patini per le procedure d’identificazione 40 persone.