Emergenza buche a Roma, arriva il primo risarcimento

È arrivato il primo risarcimento per danni da buche a Roma dai tempi del grande freddo dello scorso anno, che aveva fatto moltiplicare crepe e voragini. A dare l'annuncio è il Codacons, che ha rappresentato in via stragiudiziale un automobilista che ha ottenuto ora 760 euro di indennizzo per aver forato una gomma a causa di una buca presente sull'asfalto.

"La vicenda risale allo scorso 5 marzo quando l'automobilista, all'altezza del Km 9 della Strada Provinciale Sp 101-a (Via della Solfatara-Santa Palomba) - racconta il Codacons - incappa con la sua autovettura in una profonda buca presente sull'asfalto, subendo la foratura della gomma anteriore sinistra e danneggiando il cerchio in alluminio anteriore sinistro della propria automobile. Alcun tipo di segnale stradale avvertiva circa la presenza della profonda frattura nell'asfalto; inoltre le avverse condizioni meteo nonché la scarsa visibilità stradale e la totale mancanza di segnaletica per la suddetta buca, rendevano di fatto impossibile evitare la buca".

"D. C. - spiega ancora il Codacons - queste le iniziali dell'utente, impossibilitato a proseguire la marcia si vedeva costretto a richiedere l'intervento di un carro attrezzi e, al contempo, al trasporto del veicolo presso un'autofficina. A seguito dell'episodio l'automobilista si rivolge al Codacons che presenta una richiesta di indennizzo al Comune e alle Assicurazioni di Roma, richiesta che è stata oggi accolta portando ad un risarcimento in favore dell'utente: la compagnia assicurativa ha infatti riconosciuto a D.C. un indennizzo pari a complessivi 760 euro, di cui 641 euro per i danni subiti e 119 euro per spese legali".

Significativa la linea difensiva del Campidoglio durante il procedimento. "La presenza su strade pubbliche di sconnessioni, avvallamenti e altre irregolarità non costituisce un evento straordinario ed eccezionale" e, dunque, "deve essere tenuta ben presente dagli utenti della strada" che hanno "l'obbligo di comportarsi diligentemente per evitare pericoli a sé o ad altri''. si legge nella memoria difensiva del Comune secondo quanto rivela il Codacons. Come a dire, le buche ci sono. Siete voi che dovete stare attenti.