Ecco dove vogliono portare i rifiuti

Due mappe che non lasciano spazio a molte interpretazioni. Sono le cartografie che la Città Metropolitana ha consegnato alla Regione Lazio e che indicano la prima “le aree non interessate da fattori escludenti/condizionanti” dove è possibile la “realizzazione di tutte le tipologie di impianti di trattamento (escluse discariche). La seconda mappa, invece, è quella che individua le aree “non interessate da fattori escludenti/condizionanti” dove poter realizzare “impianti di smaltimento finale” o, più comunemente note, discariche.

Due sono le aree “bianche” riguardo la discarica: la prima fra i Comuni di Cerveteri e Fiumicino, praticamente Pizzo Del Prete e l’altra posta a ridosso di Rignano Flaminio, Magliano Romano e Morlupo. Le stesse aree poi nelle mappe sono, ovviamente, riportate come idonee anche per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti ma in questo caso a Cerveteri/Fiumicino e a Rignano/Magliano/Morlupo si sommano alcune aree (piccole) a Civitavecchia, e un punto minuscolo dentro Roma in zona Ottavia. Entrambe le mappe riportano una...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI