La discarica di Roma sarà a Cerveteri

La futura discarica di Roma potrebbe essere, quasi certamente, a Cerveteri. Mentre altre strutture per il trattamento dei rifiuti potrebbero essere realizzate nei Municipi XI, XIII e XIV di Roma e nell’area tiburtina verso Guidonia. Questo è quanto trapela dalla riunione di ieri sera della cabina di regia sul problema rifiuti che si è tenuta al Ministero dell’Ambiente e cui hanno preso parte Regione. Città Metropolitana e Campidoglio.

Nella riunione, la Città Metropolitana ha consegnato due nuove mappe aggiornate, una per le discariche e una per tutti gli altri impianti. Per ogni mappa sono stati indicati quattro diversi livelli di tutela: si parte dalle aree cosiddette bianche, prive cioè di vincoli. Poi, a salire nella scala dei vincoli, ci sono quelle con «attenzione progettuale» dove, con appositi accorgimenti tecnici sarà possibile realizzare impianti, quindi le aree a vincolo parziale e, infine, quelle a vincolo totale. Secondo le prime informazioni, una sola area...

