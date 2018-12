Sos rifiuti, Roma esplode a Natale

Natale romano da emergenza rifiuti. Secchioni debordanti per la gioia dell’accattonaggio per tutto il giorno, immondizia sparsa in terra per metri, sacchi neri accumulati ovunque. Scene a ripetizione dal centro alla periferia della città. Situazione allarmante a Roma Nord e in diverse aree del quadrante est. In via della Camilluccia, davanti all’Ufficio Difesa Kuwait, cassonetti ribaltati e mondezza sparsa, situazione da "bollino rosso" da via Igea a via Trionfale fino a piazza Walter Rossi. Così come in via Pellegrino Matteucci e via Bove, quartiere Ostiense. Stesso copione in via Portuense, viale Marconi, via Appia Nuova. In via Santa Melania, all’Aventino, impedito il passaggio ai veicoli per la mole di immondizia in terra. Cumuli di sacchi neri in piazza Nicosia, centro storico.