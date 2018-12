"Dandara" riveste Babbo Natale al party con i vip

La nuova moda di questo Natale? Un Babbo Natale rivoluzionario che invece di indossare il classico abito natalizio è vestito di tutto punto con un completo molto chic di tendenza in velluto rosso a costine con bordi in pizzo bianco macramè. È successo durante il "Christmas party" nella prima boutique "Dandara" di Roma che ha aperto in via Candia. Molti i vip accolti dalla titolare Federica Lollo elegantissima in rosso natalizio, tra cui Emanuela Titocchia che ha sfidato il freddo gelido indossando, senza alcun collant, una mini gonna gialla molto sexy, Milena Miconi con un luminoso cappottino color crema, lo speaker radiofonico Raffaele Crescenzo, il produttore cinematografico Claudio Bucci, Roberta Garzia, Fanny Cadeo che per l’occasione ha sfoggiato un nuovo look allisciando i suoi lunghi capelli ricci, la famosa psicoterapeuta greca Marilena Menti. Grazie all’irresistibile sottofondo musicale curato dai famosi "Freedom Jazz" che si sono esibiti cantando i più famosi brani natalizi, l’evento è andato avanti fino a tardi all’insegna di tanti brindisi ed infiniti scambi di auguri natalizi.