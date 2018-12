Mamma e neonate nel Tevere, si cercano ancora le gemelline

Sono riprese alle prime luci dell’alba le ricerche di Sara e Benedetta, le gemelline di 4 mesi scomparse ieri insieme alla mamma, Giuseppina Orlando.

La donna, 38 anni di Agnone, è stata vista da un automobilista lanciarsi da ponte Marconi con un telo bianco, forse con le bimbe tra le braccia. La certezza al momento non c’è, ma un elicottero della Polizia e uno dei vigili del fuoco stanno sorvolando a bassa quota il fiume nella speranza di individuare i corpicini proprio all’altezza di ponte Marconi dove ieri, poco dopo le 11, è stato recuperato il corpo della mamma. Via mare e terra sono ora al lavoro gli uomini della Fluviale e del Saf a con l’ecoscandaglio per passare al setaccio il fondale. Pronti a intervenire anche i sommozzatori.