Auto in fiamme nella galleria paralizza Portonaccio

Un incendio è divampato all'interno della galleria Pittaluga nel tratto urbano dell'Autostrada A24 tra Portonaccio e via Fiorentini a Roma. Stando a quanto si apprende, a prendere fuoco è stata un’automobile. Tratto chiuso in entrambe le direzioni. Vigili del fuoco sul posto al lavoro per domare le fiamme. Traffico bloccato in tutta l’area. Al momento non si segnalano feriti.