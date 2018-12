La band speciale è con prof e studenti

Concerto di Natale stamattina all'I.I.S Via dei Papareschi di Roma. Ad applaudire la band, con prof e studenti, c'era anche anche Anna Paola Tantucci presidente EIP Italia - Scuola strumento di pace. "La band d'Istituto è stata fortemente voluta dal dirigente scolastico, prof.ssa Marina Rossi per dare un impulso determinante al processo di integrazione e di inclusione, aspetto fondamentale e finalità essenziale del progetto educativo dell'Istituto" spiega la prof.ssa Maria Eleonora Ummarino, docente di Filosofia e titolare dello Spazio d'ascolto per studenti e famiglie nonché referente del Progetto di educazione alla salute che sottolinea anche "la straordinaria forza emotiva del concerto e l'intensa partecipazione di studenti e docenti della scuola, commovente" dice.

Presente l'assessore alla Scuola dell' XI Municipio, Maria Rosario Porfido, molto sensibile alle problematiche dell'adolescenza. Bravissime le insegnanti che hanno preparato la band: Catarinozzi, Iaria e Serafin.

Straordinario il ragazzo non vedente, Patrizio Costanza V AL che ha cantato "Un angelo disteso al sole" di Eros Ramazzotti e "Happy Christmas" di John Lennon. Al suo fianco i prof di sostegno Antonio Amato e Alessandro Ciccone.

Nella band A. Canzoneri V DS, A. Tecorvi IV CL, N. Bellini IV CL, G. Papucci V CL, un ex studente A. Ruitz, V. Stasio, ex studentessa, K. Hernandez, P. Costanza V AL, G. Nosella I DS, A. Augello I BS, P. Bianchini I BS, A. Evola II BL, D. Kulishova II Bl, J. VillaJuar II AS. Ha partecipato Roberto D'Ambrosio.