Trovato cadavere di clochard sul Lungotevere

In Lungotevere Testaccio, altezza largo G.B. Marzi, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, vestito e coperto di foglie, probabile senza fissa dimora, in giaciglio di fortuna su banchina alberata riva del Tevere. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione Roma Aventino, chiamati da un passante e i Carabinieri del Nucleo Investigativo per i rilievi tecnici.