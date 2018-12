Capannelle chiude: "Dal 2019 stop alle corse"

«La Hippogroup Roma Capannelle s.r.l., vista la posizione formalmente assunta dall’amministrazione di Roma Capitale in merito al canone di concessione, quantificato retroattivamente in oltre due milioni e mezzo di euro annui, e alla durata del rapporto concessorio del comprensorio dell’ippodromo Capannelle, ha informato la stessa dell’insorta insussistenza delle proprie condizioni di continuità aziendale». Lo rende noto Hippogroup Roma Capannelle s.r.l. «Continuità già fortemente compromessa dalla grave incertezza in cui versa l’intero settore nonché dalle scelte del Mipaaft che in più ambiti hanno penalizzato Roma durante il 2018, spogliata di gran premi storici, esclusa a più riprese dai calendari, penalizzata nelle sovvenzioni del trotto. Conseguentemente HippoGroup Roma Capannelle Srl - si legge ancora - non avvierà l’attività di corse del 2019. Attrezzature, maestranze e know how specifico della società sono responsabilmente a disposizione dell’amministrazione, qualora condivise le modalità e la stessa intenda, come pubblicamente manifestato, gestire direttamente la struttura».