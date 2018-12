Tutti in campo per i bambini dell'ospedale Grassi

Mancano pochi giorni all’evento di beneficenza organizzato dall’Associazione Onlus Cicogne D’Amare. Mentre fervono gli ultimi preparativi per la manifestazione del 20 dicembre, l’atmosfera si riempie di magia per le prossime feste natalizie. E in tempo di Natale allora nasce il desiderio di diffondere vicinanza e solidarietà.

Anche quest’anno si rinnoverà l’impegno nei confronti dei bimbi dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. L’Associazione Cicogne d’Amare scende dunque in campo. Lo farà al Centro Sportivo Anco Marzio (in via Giovanni Amenduni 15 Ostia Lido), a partire dalle 8,30 di giovedì prossimo. Si svolgerà un quadrangolare di calcio per raccogliere fondi a favore dei Reparti di Neonatologia, Ginecologia e Pediatria dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia Lido. L’obiettivo dell’evento, denominato “In goal – per la sicurezza e la solidarietà”, è quello di accrescere e perfezionare cure e terapie sanitarie.

Saranno 4 le squadre protagoniste. Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria che svolgono servizio nel X Municipio, si incontreranno per trovarsi al fianco dei bambini lidensi. Ma non solo. Anche i personaggi della musica e dello spettacolo offriranno la loro presenza per donare un sorriso ai piccoli ricoverati del nosocomio lidense. L’evento sarà condotto da Stefano Locci, noto conduttore del programma “Ciao Belli”. Insieme a lui, saranno presenti il cantante Alex Britti e i comici di Zelig, Dado e Andrea Perroni.

Come indicato dal programma inserito, ci saranno le dimostrazioni delle Unità Cinofile della Guardia di Finanza, insieme al Reparto a Cavallo della Polizia di Stato volte a educare il pubblico ai valori della legalità e della sicurezza. La Onlus Cicogne d’Amare non è a scopo di lucro e si propone anche di migliorare le condizioni sociali e sanitarie delle donne, delle madri e dei neonati. Promuove il sostegno in situazioni di disagio economico e psicologico. Acquisisce strumentazioni e attrezzature. Diffonde conoscenze e problematiche in materia di gravidanza, parto e puerperio. Saranno presenti le scuole. Gli Istituti Comprensivi di via Cilea, di via Mar dei Caraibi e di via Mar Rosso. Sono attesi personaggi dello spettacolo e della musica. Si fa squadra per i bambini dell’Ospedale G.B. Grassi tra poche ore, tutti in campo per la solidarietà!