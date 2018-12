Crolla il muro di Villa Mercede. Paura nella notte a San Lorenzo

Un tratto del muro perimetrale di Villa Mercede in Via dei Marrucini nel quartiere San Lorenzo, zona della "movida" romana è crollato nella notte causando momenti di paura. Fortunatamente non risultano esserci persone coinvolte. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a rimuovere le macerie e mettere la zona in sicurezza. Nel crollo sono state danneggiate sette macchine e due moto.